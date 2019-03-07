Женщина помогала огромному питону есть кенгуру

Жительница австралийского города Мишн-Бич, штат Квинсленд, рассказала об огромном аметистовом питоне, который забрался к ней во двор и попытался проглотить кенгуру. Об этом сообщает ABC News.

Лиза Дилани заметила лежащее в саду пресмыкающееся, когда подъезжала к дому на машине. "Я припарковалась и подошла, чтобы посмотреть на него, - рассказывает женщина. - С расстояния было видно, что это питон". Она решила сфотографировать его.





Питон задушил кенгуру-валлаби и теперь пытался проглотить добычу. Процесс растянулся на несколько часов. "Начиналась жара, и я почувствовала что-то вроде жалости к этой змее, - говорит Дилани. - Она так старалась". Женщина решила помочь, принесла большой зонт и положила его на землю, чтобы пресмыкающееся оказалось в тени.

Через полтора часа она вернулась в сад и обнаружила, что питон исчез, а в траве лежит только мертвый кенгуру, пишет Daily Mail. По всей видимости, добыча оказалась слишком большой, и змея не смогла ее проглотить.

Аметистовые питоны являются крупнейшими австралийскими змеями. Длина особо крупных особей может достигать шести метров, а вес - 30 килограммов. Мелкие домашние животные - небольшие собаки, кошки, попугаи и куры - нередко становятся их добычей.

В 2017 году сообщалось, что жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру. Вес пресмыкающегося вместе с проглоченной добычей достиг примерно 40 килограммов.



