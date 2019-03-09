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9 марта 19, 20:07
В России умер победитель конкурса по поеданию блинов
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Несчастный случай произошел с мужчиной аккурат на 8 марта.

Во Владимире на 8 марта умер 45-летний россиянин, который победил в конкурсе по поеданию блинов. Об этом сообщила "Российская газета".

- После объявления результатов конкурса мужчина отошел в сторону и умер. Скорая помощь приехала быстро, но спасти его медики не смогли. Точную причину смерти установит экспертиза, но он съел очень много блинов, - рассказала представитель управления Следственного комитета России по Владимирской области Ирина Минина.

Трагедия произошла во время праздничной программы.
kp.ua
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