В России умер победитель конкурса по поеданию блинов

Во Владимире на 8 марта умер 45-летний россиянин, который победил в конкурсе по поеданию блинов. Об этом сообщила "Российская газета".

- После объявления результатов конкурса мужчина отошел в сторону и умер. Скорая помощь приехала быстро, но спасти его медики не смогли. Точную причину смерти установит экспертиза, но он съел очень много блинов, - рассказала представитель управления Следственного комитета России по Владимирской области Ирина Минина.

Трагедия произошла во время праздничной программы.