Полуголые качки с метро Дарница зажигали на Крещатике. ВИДЕО

Акция веселых бодибилдеров на Крещатике все-таки состоялась. Три богатыря развеселили Киев накануне, 7 марта, выбрав для своего перформанса козырек станции метро "Дарница", на котором, раздевшись до трусов, позировали проходящим мимо девушкам. Все восприняли это как придумку к женскому дню в стиле "чем богаты, тем и рады". Однако все оказалось не так.

- Это было не поздравление с 8 марта, а "рейд за здоровый образ жизни", - пояснил главарь мускулистого трио Александр Колодий. - Поздравлять с 8 марта будем завтра на Крещатике, если не перекроют!

При чем тут "перекроют", никто не понял. Все стало понятно только после просмотра видео, которые культурные культуристы выложили в соцсети после того, как праздник уже закончился. У них был план, и план был красив. На белом лимузине-кабриолете, набрав розовых шариков, сколько влезло, железные люди сделали круг почета по центру Киева, захватив Софиевскую (надо было еще девочку принять в компанию и спародировать памятник княгине Ольге), Европейскую площадь, Крещатик и Майдан.

После этого десант обнаженных качков высадился на Майдане, раздал киевлянкам розовые шарики и позировал для них и вместе с ними, пока было настроение.

Тем, кому повезло застать праздник бодипозитива в центре столицы, благодарили парней за доставленное удовольствие и радость.

- Мы будем продолжать! – пообещали вдохновленные бодибилдеры. Судя по всему, фантазииу железной команды хоть отбавляй, поэтому ждите новых перформансов на улицах Киева.