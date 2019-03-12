«Гарант ходит по воде». Фотожабы после "побега" Порошенко

После того как в Сети появилась фотография, как 11 марта президент Украины Петр Порошенко убежал со своего митинга с избирателями в Житомире снимок не только вызвал бурную волну обсуждений, но и стал основой для множества фотожаб.





Пользователи провели аналогию с экс-президентом Грузии Михеил Саакашвили и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. К оригиналу фотографии рядом с Порошенко также дорисовали Леонардо ди Каприо.

































































































Как сообщалось, в Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире. На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.





Напомним, участники Национального корпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления президента Петра Порошенко в понедельник, 11 марта.





Позже президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям. По словам ведущего, чтобы жители Житомира могли сделать с ним селфи.