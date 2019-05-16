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15 мая 19, 19:54
Кортеж Трампа попал в ДТП: есть пострадавшие. фото
Трамп
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Травмированы трое полицейских из кортежа президента США

Трое полицейских, которые сопровождали на мотоциклах кортеж президента США Дональда Трампа, получили травмы в результате аварии в штате Луизиана. Об этом сообщила в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженифер Джекобс, которая находилась с Трампом в поездке.

"Офицер-правоохранитель, которого мы увидели лежащим на земле после аварии мотоцикла в Луизиане, находится в операционной с серьезными повреждениями руки, а также потерей зубов", - отметила журналистка, ссылаясь на слова одного из офицеров.

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Лимузин, в котором находился Трамп, не пострадал. Другие полицейские на мотоциклах из кортежа остановились помочь коллегам, но потом опять вернулись к кортежу.

Фото: twitter.com/JenniferJJacobs
liga.net
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