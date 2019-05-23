Геращенко меряла браслет и жаловалась на сексизм Зеленского

Ирину Геращенко застали за примеркой ювелирных украшений на внеочередном заседании парламента в среду, 22 мая. Видео выложил на своей странице в Фейсбук журналист Василий Апасов.

- По-немецки цацки-пецки, а по-украински депутат! – сыронизировал он.

На видео вице-спикер парламента вместе со своей коллегой по БПП Марией Ионовой заходит за колонну.(на 52-й минуте видео) Очевидно, обе были уверены, что оттуда их не смогут заснять. Ирина Геращенко примерила браслет и вернулась на рабочее место.

Пока проходила примерка представитель "Оппозиционного блока" Вадим Новинский успел сказать о пленных, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко о том, что результаты выборов показали - "общество проголосовало за изменения".





Позже на заседании Ирина Геращенко пожаловалась на сексистские высказывания советников Владимира Зеленского. Вице-спикер намекнула на слова Дмитрия Разумкова в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1. Тогда депутат Виктор Бондарь спросил, готов ли Зеленский пойти на "изнасилование Рады и показать настоящее лицо каждой партии и фракции". Соратник Зеленского ответил: "Я думаю, что на изнасилование идти точно не стоит, да и девушка так себе". Геращенко также заявила, что и дальше будет бороться с сексизмом в украинской политике и пригласила за трибуну представительниц межфракционного объединения "Равные возможности". Женщины-депутаты напомнили о необходимости зафиксировать гендерную квоту в избирательном законодательстве.



