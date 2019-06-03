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2 июня 19, 21:09
В Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза». Видео
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Круизный лайнер Opera потерял управление при заходе в Венецию и врезался в причал, а затем и в туристический теплоход.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сообщается, что огромное пассажирское судно, принадлежащее судноплавной компании MSC направлось к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезалось кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

В результате аварии два человека на теплоходе получили легкие травмы, еще двоих доставили в больницу для обследования.

По предварительным данным, авария произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. Само судно построено 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

В сети появилось видео инцидента, снятое очевидцами.
Fraza.ua
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