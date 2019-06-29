Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.



"Путин привез в Осаку любимую кружку-термос, с которой проводит прямые линии?" – сказано в сообщении.









На кадрах с ужина видно, как Путин после тоста премьера Японии Синдзо Абэ чокается чашкой с бокалом американского президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что он всегда берет этот стакан с собой во время поездок и даже в рабочем кабинете пьет исключительно из него.





"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.





Сайт kp.ru писал, что набор белых термокружек с российским гербом был создан специально для президента страны. Посуда впервые попала под прицел журналистов в конце 2014 года.



