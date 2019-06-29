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29 июня 19, 09:11
Путин пришел со своей кружкой на ужин лидеров стран G20
Кружка Путина
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Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку.
Президент РФ Владимир Путин привез на саммит "Большой двадцатки" в японской Осаке собственную кружку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский ресурс Russia Today.

"Путин привез в Осаку любимую кружку-термос, с которой проводит прямые линии?" – сказано в сообщении.



На кадрах с ужина видно, как Путин после тоста премьера Японии Синдзо Абэ чокается чашкой с бокалом американского президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что он всегда берет этот стакан с собой во время поездок и даже в рабочем кабинете пьет исключительно из него.

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что набор белых термокружек с российским гербом был создан специально для президента страны. Посуда впервые попала под прицел журналистов в конце 2014 года.
censor.net.ua
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