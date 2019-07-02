Над Лондоном из самолета выпал нелегальный пассажир. ФОТО

В Лондоне из самолета, заходившего на посадку в аэропорт Хитроу, выпал мужчина. Пострадавший разбился насмерть. Об этом сообщает Mirror.
Прибывшие на место падения тела полицейские пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда лайнер, летевший рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу (время в пути - более 8 часов), заходил на посадку и выпустил шасси. Предполагается, что мужчина пытался нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию.
Тело, которое еще предстоит опознать, рухнуло на землю недалеко от начальной школы Clapham Manor. По данным Kenya Airways, инцидент рассматривается как внезапная смерть. Мужчина, спрятавшийся в отсеке для шасси, разбился сам и чуть не прихватил на тот свет добропорядочного англичанина, отдыхавшего в саду своего дома.
Свидетель происшествия рассказал, что тело упало менее чем в двух метрах от мужчины, живущего в доме, к которому прилегает участок. Жилец в это время находился в саду, и он был в шоке.
Самолет, летевший из Найроби, благополучно приземлился в аэропорте Хитроу (Лондон). При осмотре воздушного судна полиция обнаружила сумку с едой и одеждой в отсеке заднего левого шасси.
Авиакомпания охарактеризовала смерть нелегального пассажира как несчастный случай и заявила, что сотрудничает с британскими и кенийскими властями.
В заявлении Скотланд-Ярда говорится: "Посмертная экспертиза будет проведена в надлежащее время". Полиция работает, чтобы установить личность человека.