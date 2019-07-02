Над Лондоном из самолета выпал нелегальный пассажир. ФОТО

В Лондоне из самолета, заходившего на посадку в аэропорт Хитроу, выпал мужчина. Пострадавший разбился насмерть. Об этом сообщает Mirror.

Прибывшие на место падения тела полицейские пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда лайнер, летевший рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу (время в пути - более 8 часов), заходил на посадку и выпустил шасси. Предполагается, что мужчина пытался нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию.

Тело, которое еще предстоит опознать, рухнуло на землю недалеко от начальной школы Clapham Manor. По данным Kenya Airways, инцидент рассматривается как внезапная смерть. Мужчина, спрятавшийся в отсеке для шасси, разбился сам и чуть не прихватил на тот свет добропорядочного англичанина, отдыхавшего в саду своего дома.

Свидетель происшествия рассказал, что тело упало менее чем в двух метрах от мужчины, живущего в доме, к которому прилегает участок. Жилец в это время находился в саду, и он был в шоке.





Самолет, летевший из Найроби, благополучно приземлился в аэропорте Хитроу (Лондон). При осмотре воздушного судна полиция обнаружила сумку с едой и одеждой в отсеке заднего левого шасси.

Авиакомпания охарактеризовала смерть нелегального пассажира как несчастный случай и заявила, что сотрудничает с британскими и кенийскими властями.

В заявлении Скотланд-Ярда говорится: "Посмертная экспертиза будет проведена в надлежащее время". Полиция работает, чтобы установить личность человека.





Стоит отметить, что расстояние из Найроби до Хитроу составляет 4250 миль и занимает приблизительно восемь часов и 50 минут, если лететь самолетом.





Между тем эксперты авиации пытаются разобраться, что же стало причиной трагедии. По их мнению, погибший мужчина, пытался совершить перелет, оставшись при этом незамеченным, и, скорее всего, был уже мертв, когда упал на землю: его либо раздавило во время «втягивания» шасси сразу после того, как самолет взлетел, либо он погиб из-за сильного холода на большой высоте. Так, во время полета температура за бортом может достигать - 40 градусов.





"Шансы на выживание у безбилетников очень малы, особенно в нише шасси. Я еще не слышал о случаях, когда такие пассажиры успешно совершали длительные перелеты", - подчеркнул представитель администрации Гражданской авиации Ричард Тейлор.





Впрочем, опасности не пугают желающих остаться незамеченными британской иммиграционной службой.



