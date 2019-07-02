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2 июля 19, 08:53
Еще один автомобиль «протестировал» стеклянный мост Кличко
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На стеклянный пешеходно-велосипедный мост в центре Киева заехал очередной автомобиль.

На стеклянный пешеходно-велосипедный мост в центре Киева заехал очередной автомобиль. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел еще на минувших выходных, в воскресенье, 30 июня.

Как передает столичная полиция, рано утром выпивший водитель «проехал по газону и попытался выехать на новый пешеходно-велосипедный мост». После этого его остановили правоохранители.

Нарушителя проверили на драгере в присутствии двух свидетелей: прибор показал 0,58 промилле.

На водителя был составлен протокол.

Как сообщалось, на «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик.
Fraza.ua
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