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2 июля 19, 13:11
На побережье Азовского моря зафиксировали эпидемию
Азовское море
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Украинцы, отдыхающие на побережье Азовского моря в Запорожской области, сообщают о небывалой активизации морских блох
В частности, купание опасно в селе Приморский Посад, где блохи искусали семью отдыхающих. Отмечается, что наибольшую опасность укусы этих паразитов составляют для детей.

«Не успел ребенок искупаться в теплой воде, как начал жаловаться, что его «кусают рыбы». Родители решили проверить воду, однако почувствовали лишь, что к телу как будто прилипают водоросли, а уже на суше заметили, что после купания к телу прилипли мелкие существа с двумя усиками», – рассказывают очевидцы.

Отмечается, что к вечеру у ребенка появились красные следы на коже, похожие на следы комариных укусов, а к утру образовались большие пятна. Мама повела ребенка на прием к дерматологу, и оказалось, что ее жалоба на укусы после моря была у врача пятнадцатая по счету. Врач прописал ребенку противоаллергенные препараты и абсорбенты. Тем, у кого реакция слишком острая, прописывают гормональную терапию.

По словам местных жителей, эти же ракообразные наводнили побережье популярной Кирилловки. Раньше они жили в Молочном лимане и их поедали бычки, но из-за уменьшения популяции последних морские блохи так расплодились в этом году и вышли за пределы своего привычного ареала обитания.

Источник: sobytiya.net
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