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9 июля 19, 22:41
В Николаевской области застрелился солдат-срочник
военный
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22-летний военнослужащий умер от ранения огнестрельного головы ночью 8 июля

В Вознесенском районе Николаевской области от огнестрельного ранения головы умер солдат срочной службы. Основная версия его гибели - самоубийство. 

Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что информация о госпитализации 22-летнего военнослужащего поступила в полицию 8 июля ночью. Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении.

По данным полиции, солдат заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Сообщается, что основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи. Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что в таких случаях процедура требует открытия уголовного производства по статье об умышленном убийстве. Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура. Следственные действия продолжаются.
liga.net
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