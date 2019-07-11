Шокуючі статки Ляшко:Розкішні будинки матері та авто дружини

А вже у 2019 році журналісти опинилися під високим парканом відомого можновладця. Головний захисник простого народу має один маєток на 550 квадратів, а ще землі на 65 соток.





Тоді ж у 2012 році він опублікував першу декларацію про доходи і це все, що треба знати про українську політику. Просто порівняти дві декларації.





Адже тоді за цілий рік він заробив тільки два мільйони гривень, мав нуль гривень заощаджень й одну квартиру в Києві, яка була менше ніж сто квадратів.





Вже після тривалого часу в політиці ним предметно займалося НАБУ, яке вело одразу декілька кримінальних справ за незаконне збагачення. Проте було змушене усі їх закрити після рішення Конституційного суду. Там насправді було що розслідувати, бо пан Ляшко надто довго в українській політиці, щоб не зіграти в улюблену гру «а запишу майно на родичів».





Якою нерухомістю володіють родичі Ляшка





У маєтку сина за 15 мільйонів мати Ляшка бідкається на мізерну пенсію. У 2017 році журналісти-розслідувачі нарахували за нею три квартири по 100 квадратних метрів, які мають сукупну вартість у мільйон доларів й розташовані у дорогому будинку на Печерську.





Квартири, якими володіє мати Ляшка





Також на неї записано декілька ділянок вартістю понад два мільйони гривень, які їй безкоштовно надала держава. Це у мами, яка пів життя працювала оператором котельні у селі на Чернігівщині.





Ми бачимо народного депутата, який витрачає більше десятка мільйонів гривень на майно. Звідки такі гроші,

– заявила авторка розслідувань про статки Ляшка Надія Бурдей.





Дружина нардепа в цей самий час також не бідкалася й придбала садовий будиночок на 200 квадратів, який журналісти оцінили у п’ять мільйонів гривень. Й каталася до нього на «Мерседесі» останньої моделі, який коштує більше двох мільйонів.





Олег Ляшко – це політик. Він ніколи не був бізнесменом. У нього не було жодної своєї бізнесової діяльності або фірми, яка б йому приносила великі статки. Він багатьох скликань народний депутат. Разом з тим ми бачимо, як за останні роки статки Олега Ляшка почали серйозно зростати,

– додала авторка розслідувань про статки Ляшка Надія Бурдей.





Й усе це не рахуючи елітного офісу, який розташований в престижному бізнес-центрі столиці України, дорогих автівок та численних прикрас родини. Крім зарплати депутата, Ляшко отримує гроші ще й через лотереї. Й так декілька разів поспіль. Може таки не в лотереї справа?





Ляшко та олігархи





Простий хлопець з народу, який виріс в інтернаті, вибився в люди сам – ось набір стандартних рекламних гасел про лідера радикалів. Свою кар’єру Олег Ляшко почав, як журналіст газети «Політика».





«З ним була пов’язана ціла низка скандалів, саме в журналістському статусі. Він міг конвертувати журналістську активність в реальні гроші. Навіть шляхом не прямого шантажу», – розповів політолог Володимир Фесенко. У 2006 році Ляшко вперше став депутатом і вперше довкола нього зійшлися політичні зірки.





Він був достатньо довго депутатом у фракції «Батьківщина». Там отримав дуже потужний досвід, як один з керівників бюджетного комітету. Тоді, я думаю, що він з’ясував, де перетинаються головні рушійні сили української політики, а саме влада та гроші, – додав політолог Володимир Фесенко.





І якщо влада, коли ти один з 450 народних депутатів – поняття умовне, то ось гроші якраз цілком реальні і зовсім не від випадкових людей.





На одну виборчу кампанію потрібно мінімум 30 мільйонів доларів. Хто фінансує партію Ляшка? Хто дає ці 30 мільйонів доларів на виборчу кампанію? Тобто це фінансово промислові групи або певні бізнес-асоціації, – заявила політичний технолог Катерина Одарченко.





Фінансово промислові групи – це олігархи. Перший самостійний похід Ляшка на вибори стався у 2012 році. В цей час його ледь не щодня показували на одному єдиному каналі – «Інтері».





«Схоже, що тоді патроном й головним спонсором початку самостійної кар’єри був Льовочкин. Про це кажуть різні джерела. Він був одним з власників телеканалу «Інтер», – розповів політолог Володимир Фесенко.





Через п’ять років, коли Ляшко вже прийшов до парламенту з власною фракцією історія повторилася один в один. Але вже на іншому каналі, що належав й іншому олігарху.