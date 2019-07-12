Стало известно, что шептала Меркель во время приступа дрожи

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер определила, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи в среду, 10 июля. Об этом она рассказала радиостанции Antenne Bayern.
Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь" ("Ich schaffe das" – ред.).
Инцидент произошел накануне, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет. При этом в четверг на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен она слушала гимны сидя.
СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.
До сих пор из администрации канцлера не последовало никаких вразумительных объяснений повторяющимся инцидентам.
После первого такого случая в ходе официальной встречи с президентом Украины канцлер сослалась на обезвоживание.
Следующий приступ случился у Меркель на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Тогда предположили, что причины психологические: мол, Меркель помнила о недавнем инциденте, переволновалась из-за этого и снова испытала приступ.
Сама Меркель сказала, что пытается справиться с этой проблемой. По словам канцлера, она чувствует себя хорошо, а неожиданная дрожь "как пришла однажды, так и уйдет".
"Слишком важная тема"
Ни о каких серьезных проблемах со здоровьем Меркель ранее не сообщалось.
Сама она заявляла, что не хочет покидать пост старым и больным человеком, поэтому будет заниматься политикой лишь до тех пор, пока здоровье позволит ей это делать.
Сейчас многие эксперты предпочитают воздерживаться от комментариев, не желая опускаться до спекуляций.
Они подчеркивают, что подобные симптомы могут быть вызваны самыми разными причинами, среди которых и незначительные проблемы, не угрожающие здоровью, и серьезные заболевания.
Однако многие замечают, что состояние здоровья канцлера Германии - слишком важная и чувствительная тема, чтобы игнорировать происходящее.
"Меркель - гарантия стабильности, и многие хотят, чтобы она дослужила свой срок полностью, - сказал глава института социологических исследований Forca Манфред Гюльнер. - Обещаний справиться недостаточно. Все это выглядит довольно драматично. Она должна сказать, в чем дело".
Премьер-министр Дании Фредериксен на вопрос, что она думает о состоянии Меркель после их встречи, заявила, что находит канцлера такой же сильной и дееспособной, какой ее привыкли видеть.