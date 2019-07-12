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12 июля 19, 11:51
У женщины случился сердечный удар на секс-фестивале. ФОТО
секс-фестиваль Swingfields Festival
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Женщину хватил удар на фестивале свингеров

Другие участники фестиваля свингеров пошутили, что женщина "перестаралась в одной из игр".

Во время трехдневного фестиваля свингеров в английском графстве Вустершир у женщины случился сердечный приступ. Об этом сообщает Daily Mail.

Приступ случился у 52-летней женщины на фестивале Swingfields Festival. Женщина начала задыхаться, ей оказали первую помощь и доставили в больницу на вертолете. Врачи констатировали сердечный приступ, но пообещали вскоре выписать женщину.

Фестиваль свингеров в Вустершире в 2019 году посетили 700 человек. Некоторые из них пошутили, что женщина "перестаралась в одной из игр".






Также отмечается, что секс-фестиваль Swingfields Festival проводится всего в 180 метрах от детского лагеря для скаутов..
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