У женщины случился сердечный удар на секс-фестивале. ФОТО

Другие участники фестиваля свингеров пошутили, что женщина "перестаралась в одной из игр".

Во время трехдневного фестиваля свингеров в английском графстве Вустершир у женщины случился сердечный приступ. Об этом сообщает Daily Mail.

Приступ случился у 52-летней женщины на фестивале Swingfields Festival. Женщина начала задыхаться, ей оказали первую помощь и доставили в больницу на вертолете. Врачи констатировали сердечный приступ, но пообещали вскоре выписать женщину.

Фестиваль свингеров в Вустершире в 2019 году посетили 700 человек. Некоторые из них пошутили, что женщина "перестаралась в одной из игр".



