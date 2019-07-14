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14 июля 19, 11:04
В Австралии скат "попросил" человека о помощи. ВИДЕО
трехметровый скат манта
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Трехметровый манта, у которого в глазу застрял рыболовный крючок, подплыл к ныряльщику и позволил его снять.
У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, подплыл к группе ныряльщиков, чтобы избавиться от рыболовного крючка в глазу. Об этом сообщил британский таблоид The Sun. 

 Отмечается, что один из сноркелистов - подводный фотограф Джейк Уилтон, уже не раз наблюдал за скатом, которого местные жители прозвали Веснушкой. 

 Уилтон рассказал, что Веснушка приблизился к нему и подставила глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Фотограф решил, что рыба узнала его и поверила, что он может ей помочь.  

 По словам морского биолога Монти Холла, который в это время находился на борту лодки, манта не двигалась, пока Джейк несколько раз нырял, пытаясь снять крючок. Одна из попыток увенчалась успехом. 

 Как пишет таблоид, если бы крючок не убрали, Веснушка мог заразиться чем-либо, ослепнуть и даже умереть.
bigmir.net
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