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15 июля 19, 17:37
Главного таможенника Украины обокрали в самом центре Киева
Нефедов
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В центре Киева преступники украли из сумки главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова планшет iPad.

В центре Киева преступники украли из сумки главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова планшет iPad. Как выяснили журналисты, по данным СМИ, это произошло на террасе ресторана Paul в Печерском районе.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, правоохранители почти сразу задержали двух жителей Харькова, которые работали в паре. Один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о краже.

Отметим, никакой официальной информации о случившемся не поступало ни от правоохранительных органов, ни от самого чиновника.

Как сообщала «Фраза», 6 июля 2016 года у тогдашнего замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова угнали автомобиль Infiniti EX35.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что в одном из домов на ул. Шелковичной воры-альпинисты пробрались в его квартиру и вынесли оттуда часы, золото, технику и деньги.
Fraza.ua
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