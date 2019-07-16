В Латвии у мужчины в кармане загорелся камень с пляжа

Камень с латвийского пляжа загорелся у белоруса после того, как он положил его в карман. Об этом пишет kp.by.

Житель Минска нашел камень на берегу Балтийского моря недалеко от города Лиепая. Он был похож на янтарь, но оказался белым фосфором.

- Буквально через пять минут понял, что он загорелся. Я моментально сбросил с себя одежду, но все равно получил сильнейшие ожоги - обожжено бедро и пальцы. Первую помощь я получил в больнице в Лиепае, там мне пояснили опасность ожога. А в Минске получил лечение в больнице скорой помощи. Ожоги оказались серьезными - это третья степень, глубокие поражения тканей, потребовалась пересадка кожи, - рассказал Николай.

Белый фосфор похож на янтарь, но он непрозрачный и у него нет острых сколов.

- Об опасном белом фосфоре, который очень похож на янтарь, я когда-то слышал от друга, который живет в Латвии, но не придал этому значение. Наверное, если бы не этот рассказ, не догадался бы так быстро сбросить одежду и получил бы еще более сильный ожог. Белый фосфор очень похож на янтарь. Он моментально вспыхивает при нагревании. Как выяснилось, предупреждения об этом есть только в раздевалках на пляже в виде небольших объявлений. Но приезжим сложно узнать о такой опасности. К тому же дело было не в жару, я в раздевалки не заходил.





Белый фосфор попал в Балтийское море в 40-х - в него затапливали немецкое трофейное оружие. Куски белого фосфора выбрасывает после шторма. Они становятся похожими на янтарь из-за окисления и загораются на воздухе при небольшом трении.

Белый фосфор применяют для создания зажигательных смесей, снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин. Опасность представляет даже очень маленький кусочек белого фосфора.

Белый фосфор очень похож на янтарь.