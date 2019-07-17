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17 июля 19, 20:40
Полиция Киева разоблачила мужчину на антирекламе Зеленского
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Мужчине грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан

Полицейские составили админпротокол на жителя столицы 1952 года рождения, который, по их данным, раздавал "газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, пенсионер раздавал незаконные материалы на улице Спасской.

"Он добровольно выдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему разъяснили нормы ч. 10 ст. 74 (Ограничения по ведению предвыборной агитации) закона Украины о выборах народных депутатов Украины", - сказано в сообщении.

На киевлянина составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчине грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
liga.net
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