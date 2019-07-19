Полторак утвержает, что Зеленский его не толкал. ВИДЕО

Однако, из-за ракурса съемке в сети сначала обсуждали, был ли инцидент, а позже - раскритиковали поведение Зеленского. Полторак утверждает, что президент его не толкал, а просто попросил о “секундочке” наедине с заместителями главы ОП. Подобное заявление министра обороны опубликовал журналист Юрий Бутусов.

- Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану, - написал Бутусов.

19 июля президент Владимир Зеленский вместе с министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком посетили презентацию новых модулей, которые предназначены для размещения бойцов ВСУ на передовой. Во время встречи их снял на видео представитель "Национального корпуса" Денис Котенко. Он же и опубликовал ролик в Twitter.

Поскольку съемка происходила со спины и с большого расстояния, сложно сказать, толкал ли президент министра обороны или нет. Видно то, что Зеленский развернулся к Полтораку и сделал резкий жест рукой. Был ли это толчок - нельзя быть окончательно уверенным, ведь как раз в этот момент за спиной президента проходил оператор. Кстати, это движение рукой мы часто делаем, когда хотим кого-то остановить или отрицаем что-то. Также с помощью этого жеста люди часто регулируют расстояние между собеседниками или указывают взмахом руки на что-то.

Кроме того, руководитель радио Армия FM Яна Холодная сообщила, что президент Владимир Зеленский ранее сегодня не отталкивал и.о. министра обороны Степана Полторака – последний сам по просьбе главы государства сделал шаг назад. Об этом Холодая написала в своем Facebook.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. У него хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - сообщила она.

По словам Холодной, после того, как министр встретил президента, они пошла к другим участникам мероприятия и Зеленский вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. "Естественно, как воспитанные люди Степан Полторак, как и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры", - пояснила она.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на инцидент и подчеркнули, что такое поведения для главы государства неприемлимое: “Прошлый президент только холопам носы крутил, выбивал телефоны да шапки срывал, а нынешний на самого Министра обороны замахнулся”. Кто-то же из них отметил, что Зеленский никого не толкал: “Там, кажется, не толчок был. Он их двоих просил отступить на шаг назад”.

Ранее сегодня в социальной сети появилось видео, на котором, осматривая модули для размещения военнослужащих в полевых условиях, Зеленский якобы оттолкнул во время разговора министра Полторака.

