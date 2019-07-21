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20 июля 19, 23:41
На заграничном участке испортили все бюллетени
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   В участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка в Индии испортили все избирательные бюллетени.

В участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка в Индии испортили все избирательные бюллетени. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии 20 июля.

"19 июля 2019 года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени", - говорится на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии получила бюллетени на замену испорченных.

"Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar, New Delhi, 110057", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
bigmir.net
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