На заграничном участке испортили все бюллетени

В участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка в Индии испортили все избирательные бюллетени. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии 20 июля.

"19 июля 2019 года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени", - говорится на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии получила бюллетени на замену испорченных.

"Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar, New Delhi, 110057", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.