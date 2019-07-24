Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.64
USD
25.63
RUB
0.41
EUR
28.40
USD
25.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
23 июля 19, 14:01
Непроходной двойник не пустил в Раду реального кандидата
Юрий Фурман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если бы голоса, которые получил Андрей Фурман, достались Юрию Фурману, последний победил бы на округе в Северодонецке. Но он проиграл.

После завершения подсчета протоколов на 106-м мажоритарном округе в Луганской области выяснилось, что там, возможно, сработала технология использования "двойников": они оттягивают на себя голоса невнимательных избирателей и тем самым снижают шансы определенного кандидата-мишени.

На этом округе победил кандидат от партии Слуга народа - Алексей Кузнецов из Северодонецка. За него проголосовали 21,49% избирателей.

На втором месте оказался самовыдвиженец Юрий Фурман с результатом 19,37%. Местом его проживания указана временно оккупированная Кадиевка. "Двойник" этого кандидата, директор Северодонецкой КДЮСШ №2 и самовыдвиженец Андрей Фурман, получил 3,44% голосов.

Таким образом, если сложить голоса однофамильцев, победу в округе мог бы получить Юрий Фурман. В 2015 году он баллотировался в мэры Северодонецка под лозунгом "Наш проект, наш мужик, наш мэр".

По состоянию на 11:00 утра 23 июля ЦИК обработала 93,3% протоколов: ведет Слуга народа – 43,14%, затем идут Оппозиционная платформа/За життя - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,13% и Голос - 5,85%. ЦИК должен объявить финальные результаты не позднее 5 августа.
liga.net
Ещё по теме:
Дипломаты США проверяли использование оружия в Донбассе.
Денисова и Москалькова подпишут меморандум о сотрудничестве
Зеленский назначил своих представителей во все госбанки
В Украине находятся 12 воров в законе-долларовых миллионеров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: