В центре Киева сняли с депутата часы по цене квартиры

По данным СМИ, их стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел, Ясинский обратился в полицию с заявлением о том, что 20 сентября на улице возле здания столичной мэрии на Крещатике карманники незаметно сняли у него с руки часы и затерялись в толпе.

По данным издания, Ясинский лишился модели Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота, средняя цена за которую составляет около $31500. В рекламных буклетах сказано, что в этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. А золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем.

Модель дополнена каучуковым ремешком с золотой откидной застежкой. Завода этих часов хватает на двое суток.

По факту кражи заведено уголовное дело по статье о краже особо крупном размере.

Как сообщалось, в марте 2010 года СМИ сообщили о том, что из сейфа народного депутата Владимира Стретовича в Верховной Раде пропали $400 тыс.

16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

23 февраля 2018 года в Киеве возле станции метро «Лесная» у депутата Киевсовета Марины Кочур вытащили из кармана телефон.

В начале 2019 года в селе Ходосовка Киево-Святошинского района неизвестный мужчина дерзко ограбил народного депутата Владимира Куренного.