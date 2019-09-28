Увольнение Данилюка: СМИ рассказали скандальную версию

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента





Детали: По мнению источника, для Данилюка это стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.





Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.





Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.





Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".





На новость о своей отставке сам Данилюк отреагировал с юмором, предложив в Facebook давать ему предложения о работе.

Впрочем, некоторые источники уже трудоустроили Данилюка, они прочат ему большое будущее на дипломатическом поприще.

Так, одни говорят, что он является одним из претендентов на должность посла Украины в США. Якобы Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что посла Украины в США «заменит очень грамотный и очень опытный посол, который напористо будет работать над тем, чтобы две страны стали ближе».

Другие издания видят Данилюка послом Украины в Великобритании.

Так ли это — посмотрим.



Предыстория

С марта 2016 года по июнь 2018 года Александр Данилюк занимал пост министра финансов в команде Владимира Гройсмана и даже был одним из идеологов национализации «ПриватБанка». Чуть больше года назад Данилюк был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с премьером Гройсманом. 7 июня 2018 года Верховная Рада утвердила представление главы Кабмина об отставке Данилюка. Ссора произошла 22 мая на заседании правительства, Данилюк поконфликтовал с Гройсманом по поводу кадровой политики. В частности, на должности заместителя министра финансов по вопросам таможенной политики Данилюк хотел видеть Яну Бугримову.





Впоследствии Данилюк написал письмо к странам «Большой семерки», в котором подчеркнул свое право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Владимир Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях» за национализацию «ПриватБанка».





Александр Данилюк был одним из первых, кто присоседился к команде Владимира Зеленского в начале президентской гонки. Ему прочили должности от министра финансов до премьер-министра, но 22 мая 2019 года Данилюк был назначен секретарем СНБО. За это время несколько раз ездил в зону боевых действий на Донбасс, где засветился в ярких черных очках. За это время поменялось руководство концерна «Укроборонпром», предприятия которого производят и поставляют оружие в ВСУ.



