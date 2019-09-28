Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.49
USD
24.12
RUB
0.38
EUR
26.34
USD
24.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
27 сентября 19, 23:33
Увольнение Данилюка: СМИ рассказали скандальную версию
Данилюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: По мнению источника, для Данилюка это стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.

Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.

Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

На новость о своей отставке сам Данилюк отреагировал с юмором, предложив в Facebook давать ему предложения о работе.

Впрочем, некоторые источники уже трудоустроили Данилюка, они прочат ему большое будущее на дипломатическом поприще. 

Так, одни говорят, что он является одним из претендентов на должность посла Украины в США. Якобы Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что посла Украины в США «заменит очень грамотный и очень опытный посол, который напористо будет работать над тем, чтобы две страны стали ближе». 

Другие издания видят Данилюка послом Украины в Великобритании. 

Так ли это — посмотрим.

Предыстория
С марта 2016 года по июнь 2018 года Александр Данилюк занимал пост министра финансов в команде Владимира Гройсмана и даже был одним из идеологов национализации «ПриватБанка». Чуть больше года назад Данилюк был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с премьером Гройсманом. 7 июня 2018 года Верховная Рада утвердила представление главы Кабмина об отставке Данилюка. Ссора произошла 22 мая на заседании правительства, Данилюк поконфликтовал с Гройсманом по поводу кадровой политики. В частности, на должности заместителя министра финансов по вопросам таможенной политики Данилюк хотел видеть Яну Бугримову.

Впоследствии Данилюк написал письмо к странам «Большой семерки», в котором подчеркнул свое право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Владимир Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях» за национализацию «ПриватБанка».

Александр Данилюк был одним из первых, кто присоседился к команде Владимира Зеленского в начале президентской гонки. Ему прочили должности от министра финансов до премьер-министра, но 22 мая 2019 года Данилюк был назначен секретарем СНБО. За это время несколько раз ездил в зону боевых действий на Донбасс, где засветился в ярких черных очках. За это время поменялось руководство концерна «Укроборонпром», предприятия которого производят и поставляют оружие в ВСУ.
Ещё по теме:
Данилюк: Порошенко выбрал сырзаводы по принципу «кумовства»
Организатора митинга у Рады посадили на 15 суток за снежки
В Киеве митингующие захватили здание Министерства юстиции
Семья лидера "Спильна справа" улетела в Лондон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей