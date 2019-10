В Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти слоненка

Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое. По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет ВВС.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов. Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

KHAO YAI NATIONAL PARK

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.

Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.

Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) 5 октября 2019 г.

"Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек. В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

Ранее сообщалось, что в Индии слон насмерть затоптал пять человек. Животное напало на людей в двух деревнях. Первыми слон убил семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома.