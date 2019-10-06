Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.88
RUB
0.38
EUR
27.18
USD
24.78
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
5 октября 19, 21:06
В Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти слоненка
гибельслонов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Причиной несчастья стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.

Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое. По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет ВВС.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов. Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

KHAO YAI NATIONAL PARK  

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.

Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти. 

Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей. 

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) 5 октября 2019 г. 

"Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек. В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

Ранее сообщалось, что в Индии слон насмерть затоптал пять человек. Животное напало на людей в двух деревнях. Первыми слон убил семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома. 
bigmir.net
Ещё по теме:
На Шри-Ланке хотят провести перепись слонов
Слониха в Одессе поедает целые арбузы
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда прекращена
Всех детей спасли из пещер в Таиланде (ФОТО, ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей