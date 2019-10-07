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7 октября 19, 09:59
За секунду до приближения поезда девушка спасла щенка
щенок
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У животного сильно повреждена лапа.

В поселке Коцюбинское Киевской области девушка вытащила с железнодорожных рельсов щенка за несколько секунд до приближения поезда. У него сильно повреждена лапа, но есть шанс ее спасти.

Об этом сообщает Зоря Приирпенья.

“Она переходила железнодорожные пути в Коцюбинском и увидела щенка. Несчастное животное находилось на рельсах, громко скулило и не могло самостоятельно полноценно передвигаться“, - говорится в сообщении. 

Девушка вытащила щенка из опасного места за несколько секунд до приближения поезда. У него обнаружили тяжелую травму лапы. Вероятно, зацепил поезд, следовавший раньше. 

Поэтому после этого животное не могло самостоятельно покинуть железнодорожный путь.

Щенка госпитализировали в клинику “Рыжий кот“. 

На травмированной лапе наблюдается некроз тканей. Но есть шанс ее спасти.

Неравнодушные люди перечисляют средства на лечение.


zora-irpin.info 
bigmir.net
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