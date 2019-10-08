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7 октября 19, 18:21
Таксист отказался везти Порошенко: сеть позабавило видео
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В Киеве после акции на Майдане Независимости «против капитуляции» принципиальный таксист отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко и его жену Марину. Видео курьеза уже появилось в интернете

Петр Порошенко на Майдане Независимости попал в неловкую ситуацию, когда попытался с женой Мариной покинуть территорию протеста. В сеть попало интересное видео.

На видео видно, как Петр Порошенко подошел к автомобилю марки Skoda Octavia с шашками такси. Политик начал договариваться с водителем такси о поездке. Между тем, таксист отказался везти чету Порошенко.  

После этого Петр Алексеевич практически полностью залез на заднее сидение и продолжил диалог с водителем такси, но тот решение не изменил.

Получив отказ, Порошенко вышел из автомобиля. Его окружила толпа протестующих, которая скандировала фамилию пятого президента.

Нашлись и те, кто кричал "браво" водителю такси. 

Комментаторы под видео отметили, что это может быть постановкой. Многие отмечают, что таксист сделал правильный выбор.


Пользователей сети довольно позабавил видеоролик, под которым они оставляют множество едких комментариев.

  • Молодец таксист!
  • Такси на еврономерах?
  • Не верю... Все подстроено... Якобы.
  • Таксист красавчик.
  • А своего авто не купил Порошенко!?


Напомним, Порошенко устроил перепалку с Билецким. Причиной словесного конфликта стала “формула Штайнмайера”.
bigmir.net
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