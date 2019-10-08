Таксист отказался везти Порошенко: сеть позабавило видео

Петр Порошенко на Майдане Независимости попал в неловкую ситуацию, когда попытался с женой Мариной покинуть территорию протеста. В сеть попало интересное видео.

На видео видно, как Петр Порошенко подошел к автомобилю марки Skoda Octavia с шашками такси. Политик начал договариваться с водителем такси о поездке. Между тем, таксист отказался везти чету Порошенко.

После этого Петр Алексеевич практически полностью залез на заднее сидение и продолжил диалог с водителем такси, но тот решение не изменил.



Получив отказ, Порошенко вышел из автомобиля. Его окружила толпа протестующих, которая скандировала фамилию пятого президента.

Нашлись и те, кто кричал "браво" водителю такси.



Комментаторы под видео отметили, что это может быть постановкой. Многие отмечают, что таксист сделал правильный выбор.



