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10 октября 19, 11:03
Наследница Ванги дала предсказание на 2020 год
Каедэ
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14-летняя Каедэ Убер, которую называют новой Вангой, дала предсказание на 2020 год

14-летняя Каедэ Убер, которую называют новой Вангой, дала предсказание на 2020 год. О том, что предвещает молодая ясновидящая пишет t.ks.ua.

Пока пророчества Каедэ звучат расплывчато. К примеру, по словам новой Ванги, в мир придет страшная беда. Скорее всего, что придет она от людей со смуглой кожей.

О чем конкретно говорит Каедэ, не слишком понятно. Может быть, это будет какое-то инфекционное заболевание, а может быть, говорится о биологическом оружии.

Некоторые люди понимают слова прорицательницы совсем наоборот и утверждают, что беда придет сначала к людям с востока. Они пострадают в первую очередь. Относиться серьезно к словам Каедэ, наверное, не нужно.

Отметим, что все, что было сказано в предсказаниях Каедэ по Украине пока не сбывается. Президент Украины сменился не насильно, а благодаря честным демократическим выборам

Кровавые драмы пока что обходят страну стороной. Однако, Каедэ отметила, что в 2020 году Украина будет жить по-новому, ведь вся старая политическая система канет в лету.
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