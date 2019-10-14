Пресс-марафон Зеленского прервали из-за женщины из Днепра

Пресс-марафон Владимира Зеленского прервала кричащая женщина преклонного возраста, которая потребовала встречи с президентом. Глава государства вынужден был на время прекратить беседу с журналистами, чтобы ответить ей, сообщает ТСН.

Женщина назвалась Ниной Мещеряковой и сообщила, что приехала из Днепра. Она пожаловалась на мэра города Бориса Филатова и на то, что у нее забрали имущество. Также она заявила, что месяц назад обратилась к президенту и до сих пор ждет ответа.



Выслушав ее, Зеленский пообещал разобраться с ситуацией, и отметил, что не отвечает за действия мэра Филатова.



