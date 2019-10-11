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11 октября 19, 13:09
Студентка нашла бутылку с посланием времен СССР
бутылка
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В Бразилии на пляже студентка с друзьями нашла бутылку с посланием, вскрыла ее, но не смогла прочитать текст

В Бразилии на пляже студентка с друзьями нашла бутылку с посланием, вскрыла ее, но не смогла прочитать текст, так как не поняли языка, на котором оно написано. Об этом пишет "Газета.ua".

Чтобы кто-то попытался перевести послание, молодые люди опубликовали письмо в студенческой группе.

Впоследствии им ответила студентка из России, перевела первые слова. Позже письмо отнесли специалистам в лабораторию при университете. Оказалось, что письмо не имеет исторической или культурной ценности, но текст все же перевели.

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРГ и правительства настоящими", - говорится в письме.

Вероятно, что МРГ - это Министерство рыбного хозяйства.
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