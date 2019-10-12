Появилась забавные фотожабы с Зеленским в необычном образе

В связи с многочасовым пресс-марафоном президента Украины Владимира Зеленского в сети появилась иронический фотоколлаж.

Обновленный формат общения главы государства с журналистами вызвал в соцсети просто взрыв комментариев, обсуждений и фотожаб.



"Фото" опубликовал пользователь Евгений Прокопишин на своей странице в Facebook.

На нем изображен Зеленский, который так долго вел марафон, что стал напоминать монаха с бородой и длинными волосами.

Фотожаба подписана:" Лето. 2020 год. Пресс-марафон продолжается".

В свою очередь журналист Эльдар Сарахман отметил, что Зеленский оказался в выигрышном положении за счет уникального формата своего общения с прессой.





"Ну, давайте вже скажемо чесно, що це перша пресуха в історії, коли президент відповідає на все від усіх.

Побачимо, як буде далі "

А писатель Ян Валетов похвалил президента за выносливость и искренность, однако выразил недоумение в связи с форматом мероприятия, поскольку считает его слишком затянутым.

"Респект за выносливость, хотя сама форма такого марафона "на выживание" вызывает у меня недоумение... Мне президент показался искренним. Как он смог общаться с прессой столько часов подряд, для меня загадка. Все-таки талантливый шоумен остается шоуменом в любом кресле, при любых обстоятельствах", – написал он.

Подобной точки зрения придерживается и журналист Валерий Калныш, которому понравилась готовность Зеленского работать до победного конца.





"Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю – восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию же много вопросов и претензий", – отметил он в посте.



