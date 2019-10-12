Появилась забавные фотожабы с Зеленским в необычном образе

Побачимо, як буде далі "
А писатель Ян Валетов похвалил президента за выносливость и искренность, однако выразил недоумение в связи с форматом мероприятия, поскольку считает его слишком затянутым.
"Респект за выносливость, хотя сама форма такого марафона "на выживание" вызывает у меня недоумение... Мне президент показался искренним. Как он смог общаться с прессой столько часов подряд, для меня загадка. Все-таки талантливый шоумен остается шоуменом в любом кресле, при любых обстоятельствах", – написал он.
Подобной точки зрения придерживается и журналист Валерий Калныш, которому понравилась готовность Зеленского работать до победного конца.
"Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю – восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию же много вопросов и претензий", – отметил он в посте.
Мендель побила абсолютный мировой рекорд по количеству перебитых журналистов за один световой день.