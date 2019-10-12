Студент из Британии вышел прогуляться и оказался во Франции





После бурного празднования 20-летний Барни Руль из города Росс-он-Уай вышел на улицу чтобы проветриться и прошел пешком почти 20 километров.





Когда парень осознал, как сильно отдалился от дома, он не повернул назад и продолжил свой путь.





Стартовав из Честера, Руль дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль.





После этого он начал путешествовать по Франции и побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.





К настоящему моменту Руль преодолел более 1200 км и оказался на юго-западе Франции.





Своей конечной точкой он выбрал город Сан-Себастьян на севере Испании.





"Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями", - признался Руль.





Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.









Фото: dailymail.co.uk Карта путешествия Барни Руля





Об этом 11 октября сообщила газета Daily Mail.