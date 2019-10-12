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12 октября 19, 09:07
Студент из Британии вышел прогуляться и оказался во Франции
Студент из Британии
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После бурного празднования 20-летний парень решил проветриться. Это переросло в путешествие, которое продолжается уже месяц.
Британский студент после вечеринки в честь окончания Университета Эдинбурга вышел прогуляться, чтобы избавиться от похмелья, и оказался во Франции. 

Об этом 11 октября сообщила газета Daily Mail.   

После бурного празднования 20-летний Барни Руль из города Росс-он-Уай вышел на улицу чтобы проветриться и прошел пешком почти 20 километров.   

Когда парень осознал, как сильно отдалился от дома, он не повернул назад и продолжил свой путь.  

Стартовав из Честера, Руль дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль.   

После этого он начал путешествовать по Франции и побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.   

К настоящему моменту Руль преодолел более 1200 км  и оказался на юго-западе Франции. 

Своей конечной точкой он выбрал город Сан-Себастьян на севере Испании.  

"Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями", - признался Руль.  

Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.


Фото: dailymail.co.uk  Карта путешествия Барни Руля 
bigmir.net
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