В Париже показали плесень, которая ведет себя как животное

Парижский зоопарк представил посетителям своего нового обитателя - Physarum polycephalum – слизистую плесень, которая ведет себя как животное и имеет 720 полов. Об этом сообщает ВВС.

Physarum polycephalum - не растение и не животное, также это не гриб. У вида около 720 полов, кроме мужского и женского. Слизь может распадаться на отдельные организмы, а потом сливаться в один.

У нее нет рта, желудка или глаз, но она способна обнаруживать и переваривать пищу.

Слизь передвигается со скоростью до 4 сантиметров в час. У нее нет мозга, но она способна к решению задач, а если ее разрезать пополам - способна срастись воедино заново.

Изучая Physarum polycephalum, специалисты пришли к выводу, что грибок способен обучаться. Его научили игнорировать вредные для него вещества и при повторных экспериментах год спустя он смог продемонстрировать те же навыки.

Слизь также показала способность к решению задач: находила кратчайший выход из лабиринта и предвидела изменения в своей окружающей среде.

Сотрудники Парижского зоопарка назвали ее Капля, по фильму ужасов 1958 года, в котором инопланетная форма жизни захватывает маленький городок в Пенсильвании. Видео здесь.