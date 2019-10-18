В Париже показали плесень, которая ведет себя как животное

Парижский зоопарк представил посетителям своего нового обитателя - Physarum polycephalum – слизистую плесень, которая ведет себя как животное и имеет 720 полов. Об этом сообщает ВВС.
Physarum polycephalum - не растение и не животное, также это не гриб. У вида около 720 полов, кроме мужского и женского. Слизь может распадаться на отдельные организмы, а потом сливаться в один.
У нее нет рта, желудка или глаз, но она способна обнаруживать и переваривать пищу.
Слизь передвигается со скоростью до 4 сантиметров в час. У нее нет мозга, но она способна к решению задач, а если ее разрезать пополам - способна срастись воедино заново.
Изучая Physarum polycephalum, специалисты пришли к выводу, что грибок способен обучаться. Его научили игнорировать вредные для него вещества и при повторных экспериментах год спустя он смог продемонстрировать те же навыки.
Слизь также показала способность к решению задач: находила кратчайший выход из лабиринта и предвидела изменения в своей окружающей среде.В Украине хотят запретить использование животных в цирках 08.10.2019 Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных 17.09.2019 На празднике в Шри-Ланке слон затоптал 18 людей: видео 09.09.2019
Сотрудники Парижского зоопарка назвали ее Капля, по фильму ужасов 1958 года, в котором инопланетная форма жизни захватывает маленький городок в Пенсильвании. Видео здесь.