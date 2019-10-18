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18 октября 19, 13:53
Полицейский спас человека за секунду до жуткой смерти. ВИДЕО
застрял автомобиль
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Сообщается, что на железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль - водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места.

Хотите почувствовать себя героем? В Сети появилось уникальное видео спасения человека за секунду до ужасной смерти, снятое практически от первого лица.

Сообщается, что на железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль - водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места. Это произошло, когда прямо на машину ехал поезд.

Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля американских патрульных полицейских. Патрульный успел вытащить человека за секунды до того мгновения, как локомотив смял машину. История закончилась хеппи-эндом, никто не пострадал.
bigmir.net
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