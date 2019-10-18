Полицейский спас человека за секунду до жуткой смерти. ВИДЕО

Хотите почувствовать себя героем? В Сети появилось уникальное видео спасения человека за секунду до ужасной смерти, снятое практически от первого лица.





Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля американских патрульных полицейских. Патрульный успел вытащить человека за секунды до того мгновения, как локомотив смял машину. История закончилась хеппи-эндом, никто не пострадал.



