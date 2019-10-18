Убил и залил бетоном: в пустыне нашли труп известной модели

Тело американской модели Эсмеральды Гонсалес нашли в пустыне в ящике, залитом бетоном. Об этом сообщает The Sun.

Так, поиски девушки начались еще в мае 2019 года после заявления ее родителей об исчезновении. Тело нашли в пустыне Невада. Ее останки лежали в деревянном ящике, залитом бетоном. Кроме того, девушку душили и отравили.

По подозрению в убийстве задержали ее 45-летнего соседа Кристофера Престипино, а также его 31-летнюю девушку Лизу Морт за укрывательство и оказание помощи преступнику.

Следователи предполагают, что в день смерти девушка находилась с Престипино. Они употребляли метамфетамин, после чего модель начала вести себя неадекватно. Предположительно девушка страдала от психических расстройств.

Между Гонсалес и соседом произошел конфликт, из-за чего мужчина ее ударил, а затем пытался задушить. Когда модель пришла в себя, Престипино ввел ей средство для чистки бассейна, что ее и убило. Чтобы спрятать тело, мужчина залил его бетоном в ящике и вывез на арендованном грузовике в пустыню. Авто нашли рядом с местом захоронения.