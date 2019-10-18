Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.06
USD
24.53
RUB
0.38
EUR
27.95
USD
25.09
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
18 октября 19, 16:36
Убил и залил бетоном: в пустыне нашли труп известной модели
Эсмеральда Гонсалес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поиски девушки начались еще в мае 2019 года после заявления ее родителей об исчезновении

Тело американской модели Эсмеральды Гонсалес нашли в пустыне в ящике, залитом бетоном. Об этом сообщает The Sun.

Так, поиски девушки начались еще в мае 2019 года после заявления ее родителей об исчезновении. Тело нашли в пустыне Невада. Ее останки лежали в деревянном ящике, залитом бетоном. Кроме того, девушку душили и отравили.

По подозрению в убийстве задержали ее 45-летнего соседа Кристофера Престипино, а также его 31-летнюю девушку Лизу Морт за укрывательство и оказание помощи преступнику.

Следователи предполагают, что в день смерти девушка находилась с Престипино. Они употребляли метамфетамин, после чего модель начала вести себя неадекватно. Предположительно девушка страдала от психических расстройств.

Между Гонсалес и соседом произошел конфликт, из-за чего мужчина ее ударил, а затем пытался задушить. Когда модель пришла в себя, Престипино ввел ей средство для чистки бассейна, что ее и убило. Чтобы спрятать тело, мужчина залил его бетоном в ящике и вывез на арендованном грузовике в пустыню. Авто нашли рядом с местом захоронения.
Podrobnosti
Ещё по теме:
ДТП в Харькове: Суд рассмотрел апелляцию Зайцевой
Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи
Гонтареву в Лондоне сбила машина
Под Киевом произошла масштабная авария с участием фуры.ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Полицейский спас человека за секунду до жуткой смерти. ВИДЕО
noimageВ Париже показали плесень, которая ведет себя как животное
Лента новостей