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20 октября 19, 11:08
Двойник Зеленского из Москвы дал интервью. ФОТО, ВИДЕО
Зеленский
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О сходстве с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал узбек с именем Умид

В августе 2019 года в московском метро был замечен человек похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался узбек Умид.

Об этом сообщает Telegram-каналу Mash.

Мужчина рассказал о том, что он родился в Узбекистане. В Москве работает. Умида часто узнают на улице, да и на работе называют Зеленским. 


Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал - рассказал Умид


У Умида простые мечты - достойная жизнь со своей семьей. Зеленскому мужчина пожелал здоровья (и в случае чего готов подменить на съемках).

“Я из Узбекистана, в Москве работаю, в автосервисе. Маляр. Ребята мне говорили, что я похож. Я сначала не верил, затем сам посмотрел видео“, - рассказывает Умид.
bigmir.net
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