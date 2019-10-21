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21 октября 19, 11:48
Милованов раскритиковал номер "Квартала" о доме Гонтаревой
Квартал 95
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Тимофей Милованов считает, что скандальное выступление даст сигнал иностранным инвесторам о том, что нынешняя власть в Украине находится под контролем у Игоря Коломойского.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в понедельник, 21 октября, прокомментировал скандал, вызванный номером 95 квартала, во время которого Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки спел песню о том, как сгорел дом у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Министр считает, что такой "юмор" вредит национальным интересам Украины.

Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. 

Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо, - написал Милованов.

По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора, поскольку под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, что обеспечило низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. 

В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - отметил Милованов.

По его мнению, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Напомним, "Квартал 95" и хор Веревки высмеяли Гонтареву. "95-й квартал" жестко пошутил по поводу сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В композиции можно услышать фразы: “Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича“, “Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали“.   

“У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида“, – закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.



Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентября в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.
bigmir.net
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