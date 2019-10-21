"Горіла хата! ТОП-5 шуток с не смешными последствиями

Концерт Студии "Квартал 95", который вышел в эфир вечером 20 октября, вызвал шквал возмущения из-за одного из номеров. Фронтмен коллектива, Евгений Кошевой, исполнил на мотив народной обрядовой песни "Горіла сосна, палала" пародию, в которой шла речь о недавнем поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. В тексте описывается, что пожар обрадовал украинцев, которые принялись жарить на огне шашлыки, а в качестве итога было заявлено, что "хата згоріла від стида".

Исполнение песни происходило при участии женского состава Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Веревки.

После выхода концерта в эфир в соцсетях поднялась волна возмущения, так как повод для шутки — пожар и уничтожение имущества, которое до сих пор не расследовано – были сочтены неуместными. Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Валерией Гонтаревой, добавив, что ему стыдно за артистов государственного хора. Высказался и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, заявив, что песня о поджоге — "плохой сигнал для инвесторов".

В свою очередь, в самой Студии "Квартал 95" заявили, что "почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество".

Также "кварталовцы" поблагодарили хор имени Веревки и выразили сожаление, что коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. "Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", — говорится в заявлении студии.

Восприятие юмора априори субъективно, однако в случае с "Горіла хата..." общественный дискурс не сводится к "смешно/не смешно".





30 августа Валерия Гонтарева в Лондоне попала под автомобиль и получила серьезные травмы — перелом костей стопы. 5 сентября неизвестные сожгли автомобиль невестки экс-главы НБУ, которая является ее тезкой.

Дом Гонтаревой в селе Гореничи Кевской области сгорел в ночь на 17 сентября. Она назвала инцидент "полным и окончательным беззаконием" в Украине. По альтернативной версии, экс-глава НБУ была сама заинтересована в "гонениях", так как они помогают придать политический окрас возможным разбирательствам периода ее деятельности во главе Нацбанка.

Номер Студии "Квартал 95", которую плотно ассоциируют с Владимиром Зеленским, воспринимается как легитимация действий, направленных против Валерии Гонтаревой и может стоить президенту еще несколько позиций в рейтинге популярности, который уже снизился с 73% до 66% согласно последним социологическим исследованиям.

Также этот номер может служить косвенным подтверждением спланированной атаки на Валерию Гонтареву.

Delo.ua вспомнило еще несколько неудачных шуток, которые дорого обошлись их авторам.

Фигурант: пиар-директор американской интернет компании IAC, Жюстин Сакко

Итог: увольнение, буллинг, статус "самой ненавидимой женщины в Твиттере"

Один из самых известных кейсов в новейшей истории коммуникации произошел в конце 2013 года, когда пиар-директор компании IAC (принадлежит видеохостинг Vimeo, ресурс The Daily Beast и справочный сайт Ask.com), написала в Twitter шутливый твит "Лечу в Африку. Надеюсь, что не заражусь СПИДом. Шучу. Я белая!".

Шутку не оценили: твит расценили как проявление расизма. Ситуация усложнилась тем, что Сакко твитнула прямо из самолета, перед многочасовым перелетом в Кейптаун и таким образом не могла оперативно отреагировать и погасить реакцию. За эти несколько часов в Твиттере набрал популярность хештег #HasJustineLandedYet (приземлилась ли уже Жюстин?), в котором пользователи высмеивали пиарщицу и предвкушали ее реакцию.

IAC навала сообщение "возмутительным и оскорбительным", и открестилось от расисткой идеологии. Сакко была уволена и подвергалась травле еще несколько месяцев. После увольнения она поехала в Эфиопию — работать в благотворительной организации.

Фигурант: Екатерина Соловьева, стюардесса авиакомпании "Аэрофлот"

Итог: увольнение, трудоустройство в течении месяца у Павла Дурова

В мае 2012 года, во время демонстрационного полета в Индонезии, потерпел крушение авиалайнер Sukhoi Superjet 100. Он вылетел из Джакарты и врезался в гору Салак. Погибли 45 человек.

Стюардесса "Аэрофлота" Екатерина Соловьева отреагировала на катастрофу шуткой в Твиттере, пожалев, что потерпевший крушение самолет принадлежал не "Аэрофолоту", так как в таком случае "на один бы стало меньше". Твит покоробил читателей и был оперативно удален, однако пользователи сделали скриншот и отправили его в администрацию авиакомпании. Соловьева была уволена. А спустя месяц ее пригласили на должность офис-менеджера в компанию "ВКонтакте".

Фигурант: сотрудница пресс-службы сенатора США Стивена Финчера Элизабет Лотен

Итог: увольнение

Сотрудник пресс-службы сенатора Стивена Финчера Элизабет Лотен публично возмутилась внешним видом и унылыми выражениями лиц двух-девочек подростков. Только вот эти девочки-подростки были дочерями Барака Обамы, на тот момент — президента США, и находились они на приуроченной ко Дню благодарения традиционной церемонии в Белом доме. Лотен сочла, что для такого мероприятия у Саши и Малии Обамы слишком короткие юбки, больше подходящие для бара. Лотен получила за это сообщение шквал критики — в частности, оно было расценено как булинг в отношении тинэйджеров, в первую очередь, а не президентских дочерей. Вскоре она уволилась — неизвестно, по собственной инициативе или по настоянию начальства.

Фигурант: министр обороны Сербии Братислав Гашич

Итог: акции протеста, увольнение парламентом

В декабре 2015 года министр обороны Сербии Братислав Гашич делал пресс-подход, который стал для него одним из последних. Одна из журналисток, чтобы не попадать в кадр телекамер, опустилась на колени. Министр отреагировал шуткой: "До чего люблю журналисток, которые так легко опускаются на колени".

Это высказывание возмутило общественность. По всей стране прошли митинги журналистов с требованием призвать министра к ответу. Спустя два месяца сербский парламент уволил Гашеча. Решение далось не легко: вопрос рассматривался около восьми часов, так как к работе министра не было претензий. Премьер-министр Александар Вучич подчеркнул, что причина отставки — это сексисткое высказывание, и увольнение министра необходимо "по соображениям приличий, морали и уважения".

Фигурант: Дэнни Бейкер, ведущий радио BBС

Итог: увольнение

Ведущий ВВС поплатилася за неоднозначное чувство юмора. В день, когда родился Арчи, сын Меган Маркл и принца Гарри, он опубликовал фотографию пары, которая держит за руку обезьянку, снабдив все это подписью: "Королевский ребенок покидает госпиталь".

Учитывая, что герцогиня Сассекская — мулатка, это было расценено как расизм. Твит был оперативно удален по требованию руководства ВВС, Дэнни Бейкер извинился, однако общественность настаивала на увольнении ведущего. Это произошло в течении нескольких часов. Бейкер лишь смог еще раз уверить всех, что он не расист и пообещал, что впредь будет писать только о футболе.