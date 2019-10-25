Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.95
USD
25.11
RUB
0.39
EUR
27.92
USD
25.14
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
25 октября 19, 13:09
ФОТО:В Британии на побережье тюлень застрял в куске пластика
тюлень
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам ветеринаров, кусок пластика нанес животному глубоких порезов в районе шеи

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк нашли тюленя, который застрял в куске пластика. Об этом сообщает BBC News Украина.

Тюлень просунул голову в отверстие, а извлечь ее обратно не смог.

Представители волонтерской организации Friends of Horsey Seals отметили, что на лечение и заживление ран уйдет несколько месяцев.

Животное отвезли в ветеринарную клинику RSPCA в округе Ист Винч.

С 2008 года - это уже 51-й тюлень, которого доставляют в данное медицинское учреждение с ранениями от пластика.

Ветеринары подчеркнули, что кусок пластика нанес животному глубоких порезов в районе шеи и теперь у него "ужасные повреждения".

Фото: RSPCA

Тюленя лечат антибиотиками и делают регулярные соляные ванны - так рана должна зажить быстрее.

"Это очень печально, что эти несчастные тюлени получают ранения из-за мусора, созданного человеком", - подчеркнул представитель RSPCA Элисон Чарльз.
liga.net
Ещё по теме:
Почему Франция меняет стратегию с Россией
Опасный паразит держит курс на Европу
За Гладковского внесли 10 млн грн залога (ВИДЕО)
"Черные риэлторы" под пытками отбирали жилье у граждан. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бородянский ответил на оскорбления Коломойского
Лента новостей