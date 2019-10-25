ФОТО:В Британии на побережье тюлень застрял в куске пластика

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк нашли тюленя, который застрял в куске пластика. Об этом сообщает BBC News Украина.

Тюлень просунул голову в отверстие, а извлечь ее обратно не смог.

Представители волонтерской организации Friends of Horsey Seals отметили, что на лечение и заживление ран уйдет несколько месяцев.

Животное отвезли в ветеринарную клинику RSPCA в округе Ист Винч.

С 2008 года - это уже 51-й тюлень, которого доставляют в данное медицинское учреждение с ранениями от пластика.

Ветеринары подчеркнули, что кусок пластика нанес животному глубоких порезов в районе шеи и теперь у него "ужасные повреждения".

Фото: RSPCA

Тюленя лечат антибиотиками и делают регулярные соляные ванны - так рана должна зажить быстрее.

"Это очень печально, что эти несчастные тюлени получают ранения из-за мусора, созданного человеком", - подчеркнул представитель RSPCA Элисон Чарльз.