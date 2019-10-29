Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп оконфузился, перепутав президентов Украины и России. Курьезная оговорка прозвучала во время общения с прессой на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд).

Так, комментируя скандальный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который может привести к его импичменту, он трижды упомянул об «идеальном разговоре» с украинским президентом.

Однако потом, настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, Трамп почему-то назвал его уже российским президентом.

«Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа... Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него», ‒ заявил Дональд Трамп.



