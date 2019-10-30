Нардеп извинился за "секс-переписку" перед женой и фракцией

Народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко извинился за скандал с перепиской в онлайн-сети знакомств перед женой, коллегами по фракции и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Facebook в среду, 30 октября.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей во фракцию и президента", – написал нардеп.

Напомним, накануне журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день, 30 октября, нардеп Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

