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3 ноября 19, 10:50
Глава СБУ среди недели выбил зуб главе ОПУ, – соцсети
Богдан
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30 октября в Офисе президента Украины произошло столкновение между его руководителем Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный журналист, бывший руководитель пресс-службы СБУ Станислав Речинский.

В частности, по его информации, инцидент произошел из-за назначения начальника Главного следственного управления СБУ. «Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка», — написал Речинский, добавив, что в результате «Богдану выбили зуб» и он «с тех пор на работу не выходит».

«Баканов — это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо», — заключил Речинский.

Отметим, что информацию о драке также подтвердила журналистка, шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина. «Фактаж весь подтверждаю — проверила. И по Богдану тоже», — написала она на своих страницах в соцсетях, добавив, что «акценты» при этом у нее несколько иные.

Сам же Андрей Богдан на своей странице в Facebook намекнул на неправдивость данной информации, опубликовав улыбающееся фото с хэллоуинским гримом а-ля Джокер, что, очевидно, должно указывать на ее акутальность, и иронично упомянув Кошкину.

При этом в комментариях некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фото видны лишь несколько верхних зубов.
Fraza.ua
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