Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос об охране. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано на Youtube и в соцсетях.

На видео видно, как мужчина упрекнул Киву тем, что он с охраной. На это депутат ответил угрозой.

"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.

"В смысле?", - недопонял Кива.

"Ну вот с охраной...", - объяснил мужчина.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!" – не долго думая прокричал нардеп, сел в джип и уехал.

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Журналист Денис Казанский, комментируя этот инцидент, написал: "В цивилизованной стране эта история закончился бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом всей его фракции. Но не у нас. Кива же в ОПЗЖ, а там считается абсолютно нормальным относиться и к собственной стране, и к ее населению, как к мусору. И ничего, прокатывает. Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют. Проголосовали же за ОПЗЖ с Кивой в списке, несмотря на его обещания "закапывать вату в землю". Сама же "вата" и проголосовала...

И все же, реакция депутатов Рады должна последовать. На днях сразу несколько фракций потребовали и добились отставки Яременко с поста главы внешнеполитического комитета после известного скандала. Но в сравнении с безобидными сексуальными приключениями Яременко, угрозы убийством - это реальный экстремизм. И в данном случае реакция Рады должна быть еще более острой. Необходимо инициировать уход Кивы из парламента. Требовать от фракции ОПЗЖ, чтобы они сами вынудили своего дефективного депутата сложить мандат и убраться.

Может быть такие эпизоды и в порядке вещей для какой-нибудь африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может прилюдно грозить отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не последует, и это животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты".





На своей странице в Facebook Кива заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию.



"Хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти, о том, что преступник Стерненко (активист Сергей Стерненко), который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. ... Я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он начал бегать за мной в компании своих друзей, оскорблять меня и моих детей. Обещаю, он получит свое наказание", - заявил Кива.





Напомним, что ранее Кива во время заседания Рады переписывался с девушкой, после чего потрогал себя за гениталии.



