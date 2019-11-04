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4 ноября 19, 09:56
Будьте внимательны: в сети появилась новая схема развода
развод
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Украинцев снова пытаются обмануть, придумав новую схему мошенничества.

Украинцев снова пытаются обмануть, придумав новую схему мошенничества. О ней рассказал мужчина, который едва не стал жертвой аферистов.

Так, "жертва" разместила объявление на OLX о продаже телефона за 18 000 грн. В этот же день позвонил парень с Винницы. Он сказал о том, что его сестре сегодня же нужен этот телефон на день рождения.

Мужчины договорились о встрече, покупатель сказал что продавца заберет таксист, которому он должен отдать телефон сразу же после перевода денег на карту.

Через час приехал "таксист" на автомобиле Chevrolet с номерами BM8256BC.

Когда продавец телефона сел в машину, ему сразу же пришло смс-сообщение на номер о зачисление 18000 грн с абсолютно неизвестного номера, который не является номером "Приват банка". Проверив через баланс через "Приват 24" - денег на карте не оказалось.

Будьте внимательны и доверяйте только сообщениям с официальных номеров банков.

Также читайте Ваша карта заблокирована: аферисты придумали новый "развод"

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