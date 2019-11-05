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5 ноября 19, 09:14
Россиянин подал в суд на «Одноклассники» на... $1,5 трлн
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Необычный судебный процесс назревает в России.

Как выяснили журналисты, тут житель Оренбургской области некто Виталий С. подал иск к ФССП России, Роскомнадзор и Mail.RuGroup.

По данным российских СМИ, он требует с них сто триллионов рублей (1,58 триллиона долларов) «в качестве компенсации за блокировку его страницы в социальной сети «Одноклассниках».

Мужчина поведал, что его «его профиль заблокировали после того, как он назвал одного мужчину мошенником».

Он заявляет, что «никакого судебного решения или предписания не было, а доступ просто прекратился».

Ранее, в октябре, суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении иска, но он обжаловал данное решение.

Также истец говорит: «Исковые требования касались не только возмещения вреда, причиненного заведомо незаконной блокировкой моей интернет-страницы, но и обязательного принуждения о немедленном восстановлении доступа к ней. Заблокированной она была с 11 июля по 24 сентября 2019 года, то есть в течение 2,5 месяца подряд».

Своими ответчиками мужчина называет районный отдел ФССП по Оренбургской области, управление Роскомнадзора по Оренбуржью и Mail.RuGroup (компания она владеет «Одноклассниками»).

Столь гигантскую сумму он назвал «символической и демонстративной».
Fraza.ua
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