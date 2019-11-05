Затопленная в 1918 г. у обрыва Ниагары баржа "ожила". ВИДЕО

Из-за проливных дождей и сильных порывов ветра впервые с 1918 года недалеко от места падения воды на Ниагарском водопаде сдвинулся остов затопленной баржи. Об этом сообщил канал NBC News, видео с дрона показал канал CBS 17.





По данным службы Niagara Parks, это произошло 1 ноября. Сильно разрушенный за столетие корабль перевернуло и положило на бок.











