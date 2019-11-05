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5 ноября 19, 10:51
Затопленная в 1918 г. у обрыва Ниагары баржа "ожила". ВИДЕО
Ниагара
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Считавшаяся навечно неподвижной достопримечательность Ниагары сдвинулась с места в прошлый четверг
Из-за проливных дождей и сильных порывов ветра впервые с 1918 года недалеко от места падения воды на Ниагарском водопаде сдвинулся остов затопленной баржи. Об этом сообщил канал NBC News, видео с дрона показал канал CBS 17.

По данным службы Niagara Parks, это произошло 1 ноября. Сильно разрушенный за столетие корабль перевернуло и положило на бок.



Справка. Баржа оторвалось от буксира во время экспедиции по дноуглубительным работам на канадской реке Ниагара 6 августа 1918 года примерно в полутора километрах от Подковообразного водопада, и дрейфовала с двумя членами экипажа на борту к его краю. 51-летний Густав Лофберг и 53-летний Джеймс Харрис открыли нижние люки и затопили трюмы, чтобы замедлить движение к обрыву. Береговая охрана США и канадские власти сумели спасти их к следующему утру. Судно же с той поры так и лежит на скалах.


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