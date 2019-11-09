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8 ноября 19, 14:28
В Киеве на Оболони затонула яхта. фото
яхта
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Погибших и травмированных не обнаружено.

В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта. На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.


Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.


"Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазы обследовали место происшествия. 

Погибших и травмированных не обнаружено", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в сентябре на OpenMarket продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов - мужчина задолжал своему сыну более 123 тысяч гривен.
bigmir.net
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