В Киеве на Оболони затонула яхта. фото

В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта. На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.





Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.





"Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазы обследовали место происшествия.

Погибших и травмированных не обнаружено", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в сентябре на OpenMarket продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов - мужчина задолжал своему сыну более 123 тысяч гривен.



