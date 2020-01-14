Japan Airlines раздаст 100 тысяч бесплатных авиабилетов

Японская авиакомпания Japan Airlines объявила об интересной акции, которая точно заинтересует путешественников — перевозчик раздаст 100 тысяч бесплатных билетов на внутренние рейсы. Об этом сообщается на сайте uvidpustku.

Отмечается, что для получения билета необходимо будет заполнить заявку в специальной форме на странице авиакомпании Win a Trip with JAL, которая будет доступна уже в конце февраля.

Есть несколько условий, для того, чтобы иметь возможность поучаствовать в предложении Japan Airlines:

- быть иностранцем или постоянно проживающим за пределами Японии японцем;

- сообщить даты прилета и номер рейса в Японию;

- зарегистрироваться в программе лояльности JAL Mileage Bank;

- выбирать направление самостоятельно нельзя. Этим займется сам перевозчик, который предложит на выбор 4 возможных маршрута. В течении трех дней компания сообщит точное направление.

Сообщается, что осуществление перелетов будет исключительно с 1 июля по 20 сентября 2020 года, как раз во время летних Олимпийских игр в Токио.

Еще один важный момент — билеты будут оформляться в две стороны, туда и обратно, потому счастливчиков, получивших их будет всего 50 тысяч. Полеты будут начинаться только с трех местных аэропортов: Ханеда (Токио), Итами и Кансай (Осака). Туда же будут выданы и обратные билеты.

Ранее Austrian Airlines ввела авиационный проездной, позволяющий совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и со сроком действия год. Отмечается, что в списке возможных направлений перелетов находятся около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одесса, Днепр и Львов, а также Марракеш и Ереван.