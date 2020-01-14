ПриватБанк предупредил о появлении нового вида мошенничества

ПриватБанк сообщил клиентов об активизации с начала 2020 года такого вида мошенничества, как "призовые опросы" в соцсетях, мессенджерах и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным людей и списывают деньги с карточек.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в мессенджерах, соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через "комиссию" за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек для кражи средств. Служба безопасности ПриватБанка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников", — говорится в заявлении пресс-службы финучреждения.

Ранее сообщалось о том, что фактор мошенничества и кибернетических угроз по своей значимости только за несколько месяцев 2019 года переместился с 5 места на 2. Если еще в мае 2019 года 54% респондентов опроса НБУ считали мошенничество и кибернетические угрозы высоким или очень высоким фактором опасности, то уже в конце 2019 года таковым его считали 70% опрошенных. Выше него — только коррупция.