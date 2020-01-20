С Путиным произошел прикол в Берлине. ВИДЕО

С президентом РФ Владимиром Путиным произошел курьез в Берлине. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прошла конференция по ситуации в Ливии.

На встречу в Германии были приглашены представители конфликтующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

В итоге вышло так, что российский лидер потерялся во время фотографирования перед началом конференции.

Разыскивать его бросились канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они оживленно обсуждали его отсутствие с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Оказалось, что Владимир Путин просто привычно для себя опоздал, заставив всех ждать себя.