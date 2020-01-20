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20 января 20, 09:58
С Путиным произошел прикол в Берлине. ВИДЕО
Путин
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С президентом РФ Владимиром Путиным произошел курьез в Берлине. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прошла конференция по ситуации в Ливии.

С президентом РФ Владимиром Путиным произошел курьез в Берлине. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прошла конференция по ситуации в Ливии.

На встречу в Германии были приглашены представители конфликтующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

В итоге вышло так, что российский лидер потерялся во время фотографирования перед началом конференции.

Разыскивать его бросились канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они оживленно обсуждали его отсутствие с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Оказалось, что Владимир Путин просто привычно для себя опоздал, заставив всех ждать себя.
Fraza.ua
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